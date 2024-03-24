«Мы хотим иметь сильнейшую пару гонщиков». Хорнер — об интересе «Ред Булл» к Сайнсу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул, что австрийская команда интересуется кандидатурой Карлоса Сайнса на следующий год.

«Мы хотим иметь лучшую пару пилотов в пелотоне. Иногда нужно посмотреть наружу [системы «Ред Булл»»].

Есть очень быстрый гонщик, выигравший сегодня гонку, у него нет контракта на следующий год. Рынок пилотов, естественно, оживляется», — ответил Хорнер на вопрос о перспективах Даниэля Риккардо и Юки Цуноды в «Ред Булл».

Выступающий за «Феррари» Карлос Сайнс выиграл сегодня Гран-при Австралии. У испанского гонщика нет контракта на следующий сезон. Точно известно, что он покинет «Феррари», так как на его место придёт семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.