«Возможно, я допустил некоторые ошибки в 2021-м». Тото Вольф — о Ферстаппене

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф продолжает наводить новые мосты с Максом Ферстаппеном после решения Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». 52-летний австриец заявил, что допустил некоторые ошибки в 2021 году, когда в спорной ситуации в конце финальной гонки чемпионата нидерландский гонщик выиграл свой первый титул в Формуле-1.

«Макс, Йос и я поговорили об этом, мы высказали друг другу свою точку зрения. Я думаю, мы всегда уважали друг друга, и у нас с Йосом одинаковое чувство юмора. А самое главное, что мы оба не любим всякую чушь.

Йос знает о гонках больше, чем я, так же как и Макс. Я, в свою очередь, возможно, знаю немного больше об управлении командой. Оглядываясь назад на весь тот год, становится ясно, что я допустил некоторые ошибки. Я не могу вернуть время назад, но если они посмотрят на ситуацию с моей стороны, то поймут, что я всегда защищаю и буду защищать своего гонщика», — приводит слова Вольфа издание Daily Mirror.