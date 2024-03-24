Вассёр: уикенд в Австралии показал, что мы способны давить на «Ред Булл»

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Австралии. Напомним, Карлос Сайнс стал победителем этапа, Шарль Леклер финишировал вторым.

«Этот уикенд — реальное доказательство того, что когда мы собираемся, то можем оказывать давление на «Ред Булл», хотя я не уверен, что мы способны делать это каждые выходные. Они совершают ошибки, когда находятся под давлением, а это означает, что мы должны продолжать двигаться в этом направлении.

Мы были расстроены после квалификации, поскольку чувствовали, что могли справиться лучше. Но учитывая, что гонка зависела от работы с шинами, это не было драмой», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

Ранее ФК «Реал» поздравил Сайнса с победой на Гран-при Австралии.