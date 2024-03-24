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«Реал» Мадрид поздравил пилота Ф-1 Карлоса Сайнса с победой в Австралии

«Реал» Мадрид поздравил пилота Ф-1 Карлоса Сайнса с победой в Австралии
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Испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид поздравил пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за команду «Феррари», с победой в гонке Гран-при Австралии, состоявшейся сегодня, 24 марта.

«Поздравляем с впечатляющей победой на Гран-при Австралии всего через несколько дней после операции! Мы гордимся тем, что такой великий «мадридист» является примером преодоления трудностей, всегда рады вашим успехам», — говорится в сообщении пресс-службы в социальных сетях.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.
8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

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