Кравиц указал, в чём расходятся Льюис Хэмилтон и Тото Вольф

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мыслями о выступлении «Мерседеса» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«Я считаю оптимистичным тот факт, что Тото Вольф всё ещё верит, что эта машина каким-то образом способна достигать цели, потому что, очевидно, Льюис Хэмилтон не верит в это. Когда я разговаривал с Тото, он сказал: «Я до сих пор считаю, что мы можем всё исправить». Но Льюис в значительной степени списал со счетов нынешний сезон. Конечно, на это можно ответить примерно следующее: «Тот, кто не в «Ред Булл», не выиграет чемпионат мира в этом году». Но впереди ещё 21 гонка. Что ж, очевидно, Льюис не выиграет чемпионат, и, возможно, золотого прощания с «Мерседесом» перед переходом в «Феррари» не будет, но он всё ещё может завоёвывать подиумы и выигрывать гонки», — приводит слова Кравица PlanetF1.