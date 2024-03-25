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Источник: Риккардо не потеряет место в составе «РБ» в ближайшее время

Источник: Риккардо не потеряет место в составе «РБ» в ближайшее время
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Издание PlanetF1 опубликовало мнение о том, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо не потеряет место в составе в ближайшее время, несмотря на информацию о том, что Хельмут Марко поставил австралийцу ультиматум по поводу результатов.

«Предположения о том, что Риккардо может потерять своё место в ближайшее время, преждевременны — пока австралийскому гонщику дают отмашку, его не собираются заменять», — говорится в статье.

Напомним, ранее издание New Zealand Herald опубликовало информацию о том, что австрийская команда «Ред Булл» может провести замену, в результате которой на место австралийца, скорее всего, будет назначен Лиам Лоусон.

На последнем к данному моменту этапе Формулы-1, Гран-при Австралии, Риккардо занял 12-е место.

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