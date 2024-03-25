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NZ Herald: Марко пригрозил Риккардо увольнением через два этапа. Названа замена

NZ Herald: Марко пригрозил Риккардо увольнением через два этапа. Названа замена
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«Ред Булл» в лице советника команды Хельмута Марко поставил ультиматум гонщику «РБ» Даниэлю Риккардо. Об этом информирует издание New Zealand Herald. Сообщается, что на исправление результатов австралийскому пилоту дали два ближайших Гран-при (этапы в Японии и Китае).

Если Риккардо не справится, пишет издание, «Ред Булл» проведёт замену, в результате которой на место австралийца, скорее всего, будет назначен Лиам Лоусон.

Кроме того, по сведениям источника, Лоусон рассматривается «Ред Булл» как оптимальный вариант на замену Серхио Пересу, чей контракт с австрийской командой истекает по окончании нынешнего сезона.

На последнем к данному моменту этапе Формулы-1, Гран-при Австралии, Риккардо занял 12-е место.

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