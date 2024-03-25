Тото Вольф пропустит Гран-при Японии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф пропустит следующий этап, который пройдёт 5-7 апреля в Сузуке (Япония), сообщает PA News.

Отметим, что решение Вольфа не связано с провальным выступлением «Мерседеса» в Австралии, японский этап является одним из нескольких, которые функционер планово исключил из своего расписания.

В минувшем сезоне Вольф не присутствовал на Гран-при Японии и Катара и отмечал, что в будущем хотел бы чаще делегировать руководство командой.

После трёх этапов семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон располагается на 10-й строчке. Его напарник и соотечественник Джордж Расселл – седьмой. Возглавляет личный зачёт трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Ранее Вольф высказался о своём будущем в «Мерседесе» после Гран-при Австралии.