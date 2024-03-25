Тото Вольф продолжает верить в W15, Хэмилтон — уже нет — репортёр Sky Sports

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф продолжает верить в то, что машина немецкой команды W15 ещё может быть конкурентоспособной, а Льюис Хэмилтон — уже нет. Об этом заявил репортёр Sky Sports Тед Кравиц.

«Вольф всё ещё верит, что с этой машиной можно достичь целей. Хэмилтон в это не уже верит. Думаю, Льюис считает, что эта машина проклята. Она всё так же плохо управляется, особенно её задняя часть. Эта черта перешла от прошлых машин.

Когда я разговаривал с Тото, он сказал: «Я всё ещё думаю, что мы сможем всё исправить». Но Льюис уже списал этот сезон со счетов. Я знаю, многие уверены, что чемпионат выиграет «Ред Булл». Однако впереди ещё 21 гонка. Пусть Льюис и не выиграет титул на прощание с «Мерседесом», но он всё ещё может завоёвывать победы и подиумы», – написал Кравиц в своей колонке для Sky.