Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Она — потрясающая, а не «злая сестрица». Льюис Хэмилтон — о машине W15

«Она — потрясающая, а не «злая сестрица». Льюис Хэмилтон — о машине W15
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высоко отозвался о машине немецкой команды W15, на которой ему предстоит выступать в сезоне-2024 Формулы-1.

«Это уже определённо не та «злая сестрица». Я действительно считаю, что у нас потрясающая машина, в ней скрыт большой потенциал, мы просто пока не раскрыли его правильными настройками.

Конечно, мы недовольны результатами первых двух гонок. Но нам просто нужно понять нашу машину, и мы максимально сосредоточены на этом. Мы надеемся, что этот уикенд станет для нас шагом вперёд. Проделана огромная работа, все упорно трудились. Я позитивно настроен на уикенд», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает девятое место в личном зачёте чемпионата, на его счету восемь очков в двух гонках.

Материалы по теме
«Они выпускают её на трассу, и она просто работает». Хэмилтон — о машине «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android