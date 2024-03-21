«Она — потрясающая, а не «злая сестрица». Льюис Хэмилтон — о машине W15

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высоко отозвался о машине немецкой команды W15, на которой ему предстоит выступать в сезоне-2024 Формулы-1.

«Это уже определённо не та «злая сестрица». Я действительно считаю, что у нас потрясающая машина, в ней скрыт большой потенциал, мы просто пока не раскрыли его правильными настройками.

Конечно, мы недовольны результатами первых двух гонок. Но нам просто нужно понять нашу машину, и мы максимально сосредоточены на этом. Мы надеемся, что этот уикенд станет для нас шагом вперёд. Проделана огромная работа, все упорно трудились. Я позитивно настроен на уикенд», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает девятое место в личном зачёте чемпионата, на его счету восемь очков в двух гонках.