Петров высказался о шансах Ферстаппена победить в Австралии в случае отсутствия схода

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился мнением о недавнем Гран-при Австралии. Его победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял ещё один гонщик «Скудерии» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошёл в начале заезда из-за проблем с тормозами.

«Многие, наверное, в глубине души были бы не против увидеть сход одного из «Ред Булл» — ведь так гонки стали бы интереснее. И вот — с самого начала гонки у Макса возникли проблемы, из-за чего он сошёл. Хорошо для интриги — но лично мне всегда хочется смотреть на борьбу, чистую и красивую. Темп у «Феррари» и «Макларена» был в этой гонке высок — и нельзя однозначно сказать, что Макс выиграл бы. Пилоты «Феррари» готовы были побороться за победу — было бы интересно посмотреть, как всё сложилось бы по ходу гонки с Максом на трассе. В том числе учитывая концовку гонки и сход «Мерседеса» — факторы, которые скорректировали результаты. Но мы этого уже никогда не узнаем, и остаётся лишь ждать следующего Гран-при», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».