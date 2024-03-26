Раффаэле Марчьелло: в той аварии виноват Джордж Расселл

Раффаэле Марчьелло, бывший член гоночной Академии «Феррари», чемпион Евро Формулы-3 2013 года, заявил, что в аварии Джорджа Расселла на Гран-при Австралии виноват сам британец, а не шедший перед ним пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Что за… уже нельзя замедлиться на пару метров раньше, чтобы подготовить хороший выход? Когда я говорю пару метров, то имею ввиду разницу между 50-ю и 100-ми метрами в тех условиях.

То, что сделал Алонсо, мы всегда делали и будем делать. Чтобы лучше подготовить выход, выкат, накат и так далее! Расселл допустил ошибку, не поняв этого. Он потерял шанс на обгон и был застат врасплох потерей прижимной силы.

Проблема в том, что лучшие гонщики всегда будут раздражать людей. В любом случае, ребята, брэйк тест… это когда парню сзади приходится самому тормозить, чтобы избежать столкновения с тем кто впереди. Не думаю, что Расселлу требовалось тормозить там. Так что делайте выводы», — написал Раффаэле Марчьелло на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).