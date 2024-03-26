«Астон Мартин» — об аварии Расселла: Алонсо никогда не причинил бы никому вреда

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак написал открытое письмо болельщикам, в котором высказался в защиту своего пилота Фернандо Алонсо, наказанного за аварию Джорджа Расселла на Гран-при Австралии.

«Все рады, что с Джорджем всё в порядке после аварии. Я хочу, чтобы вы знали, что мы полностью поддерживаем Фернандо, он самый опытный гонщик в истории Формулы-1. Он имеет в этом спорте более 20 лет опыта и провёл больше гонок, чем кто-либо другой. Он многократный чемпион мира в нескольких гоночных сериях.

Получение 20-секундного штрафа при отсутствии контакта с другой машиной – это обидно, но мы должны принять это решение. Мы представили все свои аргументы, но без новых фактов мы не можем подать апелляцию.

Фернандо — феноменальный гонщик, и он использовал все свои навыки, чтобы финишировать впереди Джорджа — то же самое мы видели в прошлом году в Бразилии с Серхио Пересом. Это искусство автоспорта самого высокого уровня, он никогда никому не причинил бы вреда. Спасибо всем, кто остается с нами, мы идем вперед вместе», — приводит текст письма RacingNews365.