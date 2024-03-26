Аяо Комацу назвал ошибку «Хааса» на Гран-при Австралии

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу указал на ошибку, допущенную его командой на Гран-при Австралии, которая могла помешать команде заработать двойные очки на Альберт-Парке.

«Честно говоря, мы не идеально провели гонку, кое-что можно было сделать лучше. Откровенно говоря, я и так счастлив. Но первый пит-стоп Кевина – эта стратегия была неправильной, нам нужно разобраться с этим.

Я имею в виду, что подобное было и в Бахрейне. Мы не можем продолжать совершать такие ошибки, но, честно говоря, я очень рад за всю команду.

Эти ребята всегда работают так, ничего не оставляют незавершенным, я так счастлив», — приводит слова Комацу издание F1Oversteer.

В Мельбурне Нико Хюлькенберг занял девятое место, а Кевин Магнуссен финишировал десятым.