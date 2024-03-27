Вассёр рассказал, как «Феррари» поставила Леклера в сложную ситуацию

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что стратеги итальянской команды поставили Шарля Леклера в сложную ситуацию, поменяв ему шины на последний отрезок гонки Гран-при Австралии на семь кругов раньше Карлоса Сайнса.

«Речь идет о плюс-минус пяти сотых. И в квалификации это одно, а в гонке – другое.

Я думаю, проблема во время гонки заключалась в том, что нам пришлось в начале сдерживать Оскара Пиастри, что, конечно, было не идеально с точки зрения темпа.

Мы не хотели отдавать позицию и поставили Шарля в сложную ситуацию. Но на последнем отрезке он контролировал износ «харда», и мог поддерживать темп", — приводит слова Вассёра F1i.

На Гран-при Австралии Шарль Леклер занял второе место, победу одержал его напарник Карлос Сайнс.