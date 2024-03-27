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«Впаяли». Алексей Попов высказал мнение о штрафе Алонсо на ГП Австралии

«Впаяли». Алексей Попов высказал мнение о штрафе Алонсо на ГП Австралии
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями по поводу штрафа пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии. Испанского гонщика признали виновным в опасном пилотировании и создании аварийной ситуации, которая привела к сходу пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Фернандо получил штраф 20 секунд и три штрафных балла.

«20 секунд впаяли Алонсо. Достаточно жёстко, скажите вы? Да. Почему 20? Это был бы эквивалент проезда по пит-лейну. Всё, что судьба ему подарила, и даже больше, отобрала обратно. Жестоко? Да. Справедливо? Частично. Я думаю, что здесь 50 на 50. Можно было наказывать, можно было не наказывать. Решили наказать», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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