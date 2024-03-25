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Егор Оруджев — о Гран-при Австралии Формулы-1: штраф Алонсо, победа Сайнса после аппендицита, форма Ред Булл

«Я не понимаю, чего хотел Алонсо». Разбор главных и спорных моментов Гран-при Австралии
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Австралии
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Егор Оруджев не соглашается со словами Переса про темп «Ред Булл» и комментирует отбор машины у Сарджента.

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австралии Формулы-1, который неожиданно выиграл Карлос Сайнс.

Успех «Феррари» — разовое событие или есть шансы, что она и дальше будет давать бой «Ред Булл»?

Я склоняюсь к тому, что разовое. И совсем не уверен, что, не сойди Макс, «Феррари» смогла бы выиграть. Но если ошибаюсь, то это хорошо, будет интересно.

Вы не согласны с Пересом, что Ферстаппен и без схода не справился бы с Сайнсом?

В эти слова Переса мне плохо верится. Больше похоже на оправдания своего слабого уикенда.

Такое отставание Переса — больше вина пилота или формы машины?

Без Макса, конечно, сложно судить. Одно точно ясно: «Ред Булл» был в этот раз не на высоте. И когда «Ред Булл» не на высоте, Чеко обычно до подиума не добирается.

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Можно ли назвать такое выступление Сайнса спустя две недели после операции подвигом?

Мой аппендикс ещё при мне, так что я не очень хорошо понимаю, что это и какие ограничения накладывает. Две недели без интенсивных тренировок — плохо, но не критично. И всё-таки гонки — это не бег: ты плотно сидишь. За свою жизнь не припомню, чтобы мышцы живота сильно напрягались или уставали. Так что не думаю, что это чувствуется именно во время езды. В любом случае Карлос — герой дня.

Насколько вообще страшно для пилота пропустить две недели тренировок и сессии на симуляторе?

Как я уже сказал, не критично. Основные интенсивные тренировки проходят в межсезонье. А между самими гонками идут тренировки для поддержания формы. Если физическая «база» на высоте, то две недели с низкоинтенсивными тренировками — не проблема. Думаю, к Карлосу никогда не было вопросов по физической форме, проблем по физике не было. Вопрос оставался только в том, будет больно или нет. Симулятор тоже в их случае мало что даёт. Он больше для инженеров: попробовать ту или иную модификацию настроек. Для пилота уровня Сайнса с таким опытом и количеством реальной езды он, может быть, даже рад, что не надо было проводить день на симуляторе.

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Чего ждать дальше от внутрикомандной борьбы в «Феррари», кто будет сильнее?

Поживём – увидим. С одной стороны, Леклер, у которого всё ясно и есть место на года вперёд. С другой стороны, мегамотивированный Сайнс без определённого будущего. И это будущее ему надо создать сейчас. Но я удивлюсь, если и дальше так всё и пойдет в пользу Сайнса. Уверен, нас ждёт увлекательная борьба.

По делу ли Алонсо наказали за инцидент с Расселлом?

Точку зрения Расселла я прекрасно понимаю. С одной стороны, сам виноват. Ты же гонщик, ещё и один из лучших в мире. Без контакта уйти в стену — как минимум выглядит глупо. С другой стороны, когда внезапно оказываешься настолько быстро к болиду спереди в повороте, ситуация выходит из-под твоего контроля. Я сам именно из-за этого убрался в Себринге в 2019-м: оказался в ходовом повороте вплотную к круговому. Потерял прижим — и привет, стена. Очень тупо и глупо! С другой стороны — старый, хитрый Фернандо. Два раза не тормозят. Любой гонщик вам скажет, что если ты дважды тормозишь перед поворотом, то либо что-то замышляешь, либо не умеешь ездить. Но я не понимаю, чего он хотел. Там прямик такой, что Расселл с DRS его бы съел. И зачем понижаться на передачу, а потом обратно повышаться ещё до поворота? В общем, накосячил/перестарался Фернандо. Безусловно, останься Джордж на трассе или просто вылети без аварии, не думаю, что мы бы увидели штраф.

Насколько всё-таки виноват в аварии сам Расселл?

Торможение на сто метров раньше — это пропасть. Для хорошего выхода из поворота тормозят на пять, ну, может, на 10 метров раньше. На такой скорости ты не успеешь подстроиться и тоже затормозить заранее. Интересно было бы посмотреть на телеметрию Джорджа на этом круге и на предыдущем. Мне его сложно винить, когда действия соперника настолько отличаются от обычных.

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Был ли прав «Уильямс», забрав машину у Сарджента, или для атмосферы в коллективе это неправильно?

У них почти выгорело! Просто по резине не хватило, а так бы набрали очко. Думаю, мы все согласимся, что Логана на такой позиции не было бы и очков бы не светило. А с нынешней плотностью команд в середине каждое очко ценное. Если держать в голове, что это очко может стоить лишние миллионы долларов в конце года, то как-то и нормально выглядит такая замена.

Хэмилтон сказал, что нынешний старт сезона для него хуже, чем даже с «Маклареном» в 2009-м. Это всё-таки эмоции или можно с ним согласиться?

Думаю, что эмоции. Здесь ещё и Расселл добавляет, который пока что выглядит лучше. Тогда был Хейкки, и Льюис его объезжал, управляя одним пальцем. Машину они вроде бы хвалили после предсезонных тестов… Думаю, в Австралии у всех были проблемы с балансом и держаком. Но раз они у всех, значит, это просто особенность трассы и надо её учитывать. У «Мерседеса», объективно говоря, четвёртая машина по скорости. В 2009-м, помню, Льюис просил «построить новую машину». Так что, я думаю, нынешние слова — эмоции.

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