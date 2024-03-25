«Я не понимаю, чего хотел Алонсо». Разбор главных и спорных моментов Гран-при Австралии

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австралии Формулы-1, который неожиданно выиграл Карлос Сайнс.

Успех «Феррари» — разовое событие или есть шансы, что она и дальше будет давать бой «Ред Булл»?

Я склоняюсь к тому, что разовое. И совсем не уверен, что, не сойди Макс, «Феррари» смогла бы выиграть. Но если ошибаюсь, то это хорошо, будет интересно.

Вы не согласны с Пересом, что Ферстаппен и без схода не справился бы с Сайнсом?

В эти слова Переса мне плохо верится. Больше похоже на оправдания своего слабого уикенда.

Такое отставание Переса — больше вина пилота или формы машины?

Без Макса, конечно, сложно судить. Одно точно ясно: «Ред Булл» был в этот раз не на высоте. И когда «Ред Булл» не на высоте, Чеко обычно до подиума не добирается.

Можно ли назвать такое выступление Сайнса спустя две недели после операции подвигом?

Мой аппендикс ещё при мне, так что я не очень хорошо понимаю, что это и какие ограничения накладывает. Две недели без интенсивных тренировок — плохо, но не критично. И всё-таки гонки — это не бег: ты плотно сидишь. За свою жизнь не припомню, чтобы мышцы живота сильно напрягались или уставали. Так что не думаю, что это чувствуется именно во время езды. В любом случае Карлос — герой дня.

Насколько вообще страшно для пилота пропустить две недели тренировок и сессии на симуляторе?

Как я уже сказал, не критично. Основные интенсивные тренировки проходят в межсезонье. А между самими гонками идут тренировки для поддержания формы. Если физическая «база» на высоте, то две недели с низкоинтенсивными тренировками — не проблема. Думаю, к Карлосу никогда не было вопросов по физической форме, проблем по физике не было. Вопрос оставался только в том, будет больно или нет. Симулятор тоже в их случае мало что даёт. Он больше для инженеров: попробовать ту или иную модификацию настроек. Для пилота уровня Сайнса с таким опытом и количеством реальной езды он, может быть, даже рад, что не надо было проводить день на симуляторе.

Чего ждать дальше от внутрикомандной борьбы в «Феррари», кто будет сильнее?

Поживём – увидим. С одной стороны, Леклер, у которого всё ясно и есть место на года вперёд. С другой стороны, мегамотивированный Сайнс без определённого будущего. И это будущее ему надо создать сейчас. Но я удивлюсь, если и дальше так всё и пойдет в пользу Сайнса. Уверен, нас ждёт увлекательная борьба.

По делу ли Алонсо наказали за инцидент с Расселлом?

Точку зрения Расселла я прекрасно понимаю. С одной стороны, сам виноват. Ты же гонщик, ещё и один из лучших в мире. Без контакта уйти в стену — как минимум выглядит глупо. С другой стороны, когда внезапно оказываешься настолько быстро к болиду спереди в повороте, ситуация выходит из-под твоего контроля. Я сам именно из-за этого убрался в Себринге в 2019-м: оказался в ходовом повороте вплотную к круговому. Потерял прижим — и привет, стена. Очень тупо и глупо! С другой стороны — старый, хитрый Фернандо. Два раза не тормозят. Любой гонщик вам скажет, что если ты дважды тормозишь перед поворотом, то либо что-то замышляешь, либо не умеешь ездить. Но я не понимаю, чего он хотел. Там прямик такой, что Расселл с DRS его бы съел. И зачем понижаться на передачу, а потом обратно повышаться ещё до поворота? В общем, накосячил/перестарался Фернандо. Безусловно, останься Джордж на трассе или просто вылети без аварии, не думаю, что мы бы увидели штраф.

Насколько всё-таки виноват в аварии сам Расселл?

Торможение на сто метров раньше — это пропасть. Для хорошего выхода из поворота тормозят на пять, ну, может, на 10 метров раньше. На такой скорости ты не успеешь подстроиться и тоже затормозить заранее. Интересно было бы посмотреть на телеметрию Джорджа на этом круге и на предыдущем. Мне его сложно винить, когда действия соперника настолько отличаются от обычных.

Был ли прав «Уильямс», забрав машину у Сарджента, или для атмосферы в коллективе это неправильно?

У них почти выгорело! Просто по резине не хватило, а так бы набрали очко. Думаю, мы все согласимся, что Логана на такой позиции не было бы и очков бы не светило. А с нынешней плотностью команд в середине каждое очко ценное. Если держать в голове, что это очко может стоить лишние миллионы долларов в конце года, то как-то и нормально выглядит такая замена.

Хэмилтон сказал, что нынешний старт сезона для него хуже, чем даже с «Маклареном» в 2009-м. Это всё-таки эмоции или можно с ним согласиться?

Думаю, что эмоции. Здесь ещё и Расселл добавляет, который пока что выглядит лучше. Тогда был Хейкки, и Льюис его объезжал, управляя одним пальцем. Машину они вроде бы хвалили после предсезонных тестов… Думаю, в Австралии у всех были проблемы с балансом и держаком. Но раз они у всех, значит, это просто особенность трассы и надо её учитывать. У «Мерседеса», объективно говоря, четвёртая машина по скорости. В 2009-м, помню, Льюис просил «построить новую машину». Так что, я думаю, нынешние слова — эмоции.