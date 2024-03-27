Вольф: не могу представить Хэмилтона в красном, этот цвет ему не подходит

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о переходе гонщика его команды Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Семикратный чемпион Формулы-1 сменит команду в 2025 году.

«Я вижу здесь и положительные моменты, ведь все эти годы были такими замечательными. У нас действительно крепкая связь. Каково будет видеть Хэмилтона соперником? Я не могу представить его в красном. Не думаю, что этот цвет ему подходит», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Fox Sports Australia.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Хэмилтоном «Скудерия» показала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Льюиса в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.