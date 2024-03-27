В Испании указали на предвзятость штрафа Алонсо из-за стюарда, с которым у пилота ссора

Вице-президент Королевской автомобильной федерации Испании Хоакин Вердегай поделился мыслями по поводу штрафа пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии. Испанского гонщика признали виновным в опасном пилотировании и создании аварийной ситуации, которая привела к сходу пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Фернандо получил штраф 20 секунд и три штрафных балла. Вердегай выразил обеспокоенность по поводу участия экс-гонщика Формулы-1 Джонни Херберта в процессе принятия решения в качестве стюарда, учитывая его разногласия с Алонсо. В 2016 году Джонни заявлял, что Фернандо следует завершить карьеру.

«Тот факт, что Херберт выносил решение, которое вредит Алонсо, кажется мне несколько предосудительным», — приводит слова Вердегая SoyMotor.

Также Хоакин вспомнил аварию на Гран-при Австралии 2001 года с участием Ральфа Шумахера и Жака Вильнёва. После их столкновения колесо с болида Вильнёва отлетело, пробило ограждение и ударило в грудь маршала гонки, который в результате травмы скончался: «Брейк-тест может привести к гибели людей, но то, что произошло с Алонсо, не было брейк-тестом. Лично мне наказание Алонсо кажется несправедливым и непропорциональным».