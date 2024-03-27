Штук: не смогу понять, почему Сайнсу предпочли Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук дал комментарий по поводу испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Я до сих пор удивляюсь, почему «Феррари» уволила такого гонщика, как он. Фредерик Вассёр должен быть в гневе, если принял такое решение. Я не смогу понять, почему Сайнсу предпочли Льюиса Хэмилтона.

Переход Сайнса в «Ред Булл»? Это заставит Макса ещё больше ускоряться, что он, безусловно, может делать. Я уверен, что Макс будет спать хуже, если узнает, что Сайнс станет его новым партнёром по команде», — приводит слова Штука GrandPrix.com.

Напомним, после операции Сайнс вернулся на Гран-при Австралии и стал его победителем. В настоящий момент он занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков.