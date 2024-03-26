Победивший в Австралии Сайнс показал первые фото после операции из-за аппендицита

Испанский гонщик Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари», разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками новыми фото. Снимки были сделаны в госпитале, куда во время Гран-при Саудовской Аравии был доставлен гонщик из-за воспаления аппендикса. В результате испанец перенёс операцию.

«Мой путь к выздоровлению, а также дань уважения людям, которые сделали этот уикенд. Теперь время вернуться к тренировкам и подготовиться к следующим гонкам. Всем спасибо!» — написал Сайнс.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Напомним, после операции Сайнс вернулся на Гран-при Австралии и стал его победителем. В настоящий момент он занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков.

Ранее Карлос высказался по поводу выступления до конца этого сезона Формулы-1.