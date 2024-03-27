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Деймон Хилл: решение «Феррари» расстаться могло сделать Сайнса более раскованным

Деймон Хилл: решение «Феррари» расстаться могло сделать Сайнса более раскованным
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о победе испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии.

«Решение «Феррари» расстаться с ним могло сделать его более раскованным. Возможно, это дало ему свободу сказать: «Я выступаю для себя». Когда люди падают, они либо встают, либо продолжают лежать и ползать. Сайнс не из последних», — приводит слова Хилла Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Карлос покинет «Феррари». Пока он не определился с командой, в которой продолжит карьеру.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук дал комментарий по поводу Сайнса, заявив, что не понимает, почему Карлосу предпочли Льюиса Хэмилтона.

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