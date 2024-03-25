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Хорнер провёл переговоры с представителями Алонсо — Motorsport-Total

Хорнер провёл переговоры с представителями Алонсо — Motorsport-Total
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Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл предварительные переговоры с командой двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, в настоящий момент выступающего за «Астон Мартин», сообщает издание Motorsport-Total.

Хорнер встретился с менеджером и давним товарищем Алонсо, Флавио Бриаторе. О результатах переговоров не сообщается.

По информации ресурса F1-Insider, подтвердившего переговоры, Алонсо является предпочтительным кандидатом в качестве напарника для трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в 2025 году.

Напомним, разговоры о перестановках в «Ред Булл» начали активно подниматься в медиа в связи со скандалами в австрийской команде, о которых стало известно в начале года.

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