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Штайнер оценил шансы Хэмилтона на восьмой титул

Штайнер оценил шансы Хэмилтона на восьмой титул
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Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер высказался о шансах звёздного британца Льюиса Хэмилтона завоевать рекордный восьмой титул в карьере.

«Я считаю, что нет ничего невозможного. В 2026 году правила, касающиеся силовых установок и шасси, будут совершенно новыми, и машины будут переделываться. Если ему немного повезёт и он окажется в правильном месте, если «Феррари» сделает хорошую машину, то вполне возможно, что он выиграет свой восьмой титул», — приводит слова Штайнера Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

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