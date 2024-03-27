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Джордж Расселл во второй раз разбился после одних и тех же слов комментатора Sky F1

Забавное повторение отследили поклонники Формулы-1 на минувшем Гран-при Австралии.

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл во второй раз разбился сразу же после слов «вы можете услышать аплодисменты толпы» комментатора Sky Sports Дэвида Крофта.

«О боже, неужели комментаторы снова проклинают?! Мне очень жаль Джорджа. Должен признаться, я впечатлён находкой», — написал Крофт в соцсети (ранее Twitter).

«Наш Дэвид очень могущественный человек», — ответил коллега Крофта Карун Чанхдхок.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.

7. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.40,992.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.