Карлос Сайнс побеждает в Формуле-1, только когда Расселл разбивает машину

Испанский гонщик Карлос Сайнс одержал в Формуле-1 три победы. Во всех этих трёх случаях Джордж Расселл сходил с гонки из-за своих аварий.

Первую победу Карлос Сайнс, тогда уже выступавший за «Феррари», одержал в 2022 году на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. В той гонке уже на первом круге Джордж попал в завал из пяти машин. Вместе с пилотом «Мерседеса» в аварию попали Алекс Албон, Гуаньюй Чжоу, Эстебан Окон и Юки Цунода.

Вторая победа Сайнса состоялась в прошлом году на Гран-при Сингапура. Там Расселл попал в аварию на заключительном круге, пытаясь прессинговать Ландо Норриса и Сайнса, но врезавшись в отбойник.

И, наконец, в сегодняшней гонке Гран-при Австралии Джордж Расселл атаковал пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и разбил машину на предпоследнем круге.