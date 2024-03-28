Источник: компания, владеющая Формулой-1, близка к покупке MotoGP

«Либерти Медиа», владеющая Формулой-1, собирается купить компанию «Дорна», которой принадлежат права на MotoGP и чемпионат мира по супербайку, сообщает The Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Слухи о том, что договорённость между «Либерти Медиа» и «Дорной» состоялась, появились несколько недель назад. Как сообщали источники, объявление о сделке планировалось сделать перед началом нового сезона MotoGP в Катаре, стартовавшего 10 марта.

Предполагается, что участники сделки решили отложить публичное заявление из-за настороженности по поводу антимонопольных законов, действующих в Европе. Следующая возможная дата заявления — 14 апреля, когда пройдёт этап MotoGP в городе Остин (США).