Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин выиграл гонку MotoGP в Португалии, Баньяя сошёл после аварии с Марком Маркесом

Мартин выиграл гонку MotoGP в Португалии, Баньяя сошёл после аварии с Марком Маркесом
Аудио-версия:
Комментарии

В Портимау (Португалия) завершилась гонка второго этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал пилот команды «Дукати» испанец Хорхе Мартин. Второе место занял Энеа Бастьянини, замкнул тройку сильнейших Педро Акоста.

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя сошёл незадолго до финиша, на 23-м круге, после столкновения с испанцем Марком Маркесом.

MotoGP. Гран-при Катара. Гонка:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 41:18.138.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.882.
3. Педро Акоста («КТМ») +5.362.
4. Брэд Биндер («КТМ») +11.129.
5. Джек Миллер («КТМ») +16.437.
6. Марко Бедзекки («Дукати») +19.403.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20.130.
8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +21.549.
9. Мигель Оливейра («Априлья») +23.929.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +28.195.

MotoGP 2024. Этап 2, Портимау, Португалия
Гран-при Португалии. Гонка
24 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
41:18.138
2
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.882
3
Педро Акоста
KTM
+5.362
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android