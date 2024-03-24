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Мартин выиграл гонку MotoGP в Португалии, Баньяя сошёл после аварии с Марком Маркесом

В Портимау (Португалия) завершилась гонка второго этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал пилот команды «Дукати» испанец Хорхе Мартин. Второе место занял Энеа Бастьянини, замкнул тройку сильнейших Педро Акоста.

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя сошёл незадолго до финиша, на 23-м круге, после столкновения с испанцем Марком Маркесом.

MotoGP. Гран-при Катара. Гонка:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 41:18.138.

2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.882.

3. Педро Акоста («КТМ») +5.362.

4. Брэд Биндер («КТМ») +11.129.

5. Джек Миллер («КТМ») +16.437.

6. Марко Бедзекки («Дукати») +19.403.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20.130.

8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +21.549.

9. Мигель Оливейра («Априлья») +23.929.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +28.195.