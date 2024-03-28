Источник: позиции Хорнера укрепились в «Ред Булл» после встречи боссов концерна

Таиландский предприниматель Чалео Йювидья, владеющий акциями концерна «Ред Булл», и исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф провели встречу в Дубае, где обсуждалось будущее руководителя команды Формулы-1 Кристиана Хорнера. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

По сведениям издания, в результате этой встречи позиции Хорнера ещё больше укрепились, в то время как предполагалось обратное. Более того, в ближайшее время запланирована ещё одна встреча между тайскими акционерами и менеджером Макса Ферстаппена Вермюленом.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста, на что часть общественности отреагировала как на политическую борьбу.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.