Гасли признал, что «Альпин» может разобраться с проблемами только к концу сезона

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу развития французской команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Думаю, по сравнению с прошлым годом мы точно знаем, что стало хуже, а что осталось прежним. Главное — сделать несколько шагов вперёд и посмотреть, куда они нас приведут. Я думаю, что мы смотрим вперёд не на две или три недели, а, скорее, на четыре или шесть месяцев.

Мы пытаемся разработать пакет, который сделает нас гораздо сильнее только к концу года», — приводит слова Гасли Last Word On Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне «Альпин» после трёх Гран-при не сумел набрать ни одного балла.

Ранее стало известно, что Гасли стал совладельцем футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем дивизионе Франции.