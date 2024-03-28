Назван «Автомобиль года» — 2024. Им стал электрический кроссовер

Жюри премии «Автомобиль года» назвала лауреатов 2024 года, и главную премию получил электрический кроссовер Kia EV9. Автомобиль также выбран лучшим в номинации «Электрический автомобиль года». В тройку лучших также вошли BYD Seal и Volvo EX30, причём последний также выиграл в номинации «Городской автомобиль года».

В номинации «Автомобильный дизайн года» первое место заняла Toyota Prius, а «Премиальным автомобилем года» жюри назвало BMW i5. Премию как «Производительный автомобиль года» получил Hyundai Ioniq 5 N — этот электрокроссовер в предельных режимах развивает 650 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Организаторы отмечают, что среди финалистов премии были в том числе Ford Bronco, Mazda CX-90, Subaru Crosstrek, Toyota Prius и Volkswagen ID.7, а также Hyundai Kona и Santa Fe.

Премия «Автомобиль года» была учреждена в 2004 году. Жюри состоит более чем из сотни автомобильных журналистов из 30 стран, которые выбирают лауреатов среди моделей, доступных по меньшей мере на двух крупных рынках. В 2022 и 2023 годах главную премию получала Hyundai с автомобилями Ioniq 5 и Ioniq 6.