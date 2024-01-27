Назван самый продаваемый автомобиль 2023 года

Компании JATO Dynamics и Car Industry Analysis представили предварительные данные анализа рынка автомобилей, согласно которым самой продаваемой машиной в мире в 2023 году стала Tesla Model Y, пишет Motor1. В общей сложности за 2023 год по всему миру было продано 1,32 таких автомобилей.

По сравнению с 2022 годом, рост продаж Tesla Model Y составил 64%, что однако ниже показателей 2021-го, когда количество проданных электромобилей выросло на 91%. Сообщается также, что Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе и Китае. Так, в КНР продано более 456 тысяч таких машин — на 45% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположился внедорожник Toyota RAV4 — этот автомобиль в 2023 году купили 1,07 млн раз. Тройку лидеров замыкает другой представитель японской марки — Toyota Corolla с 1,01 млн проданных экземпляров.

В анализе собраны данные из самых разных регионов планеты, включая США и Канаду, большую часть Европы, а также Россию и Китай. Более подробные и точные данные исследователи планируют опубликовать позднее.