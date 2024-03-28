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«Красиво, очень романтично». Эдди Джордан назвал команду, в которую может перейти Сайнс

«Красиво, очень романтично». Эдди Джордан назвал команду, в которую может перейти Сайнс
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Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о будущем испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса. Напомним, по окончании нынешнего сезона Карлос покинет «Скудерию».

«Не забывайте, что он начинал в «Торо Россо». Если «Ред Булл» потеряет кого-то вроде Макса или захочет заменить Переса, следует отметить, что Карлос был бы одним из ключевых кандидатов на их место. Однако не удивляйтесь, если в следующем году вы увидите полностью испанскую команду «Астон Мартин». Я верю в такой вариант. Если для него не найдётся места в «Ред Булл», он присоединится к Фернандо Алонсо в «Астон Мартин». Я действительно в это верю. У меня нет реальных доказательств, но это внутреннее ощущение. Звучит красиво, очень романтично, не так ли?» — приводит слова Джордана Crash.net со ссылкой на его выступление в Formula for Success podcast.

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