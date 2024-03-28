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Сейвуд назвал условие, при котором «Хаас» согласится пригласить Оливера Бермана

Сейвуд назвал условие, при котором «Хаас» согласится пригласить Оливера Бермана
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Известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд заявил, что, по имеющимся у него данным, есть вероятность приглашения командой «Хаас» резервиста «Феррари» Оливера Бермана. Отметим, что, высказываясь, Сейвуд назвал это слухами.

«Ходят слухи, что «Хаас» был бы рад взять Бармана. Возможно, в пару к Хюлькенбергу в 2025 году, если бы «Феррари» вежливо попросила их и предложила подходящую скидку на двигатели. В любом случае Берман определённо будет присутствовать в поле зрения, поскольку «Феррари» будет стремиться подготовить молодого пилота в качестве замены Льюиса Хэмилтона, когда он завершит карьеру. Возможно, это произойдёт не раньше 2028 года, но это даст Берману время освоиться в Формуле-1, как это когда-то сделал Шарль Леклер с «Заубером», — написал Сейвуд на своём сайте.

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