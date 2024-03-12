От Квята до Ферстаппена. 10 самых молодых пилотов Формулы-1

Главным героем Гран-при Саудовской Аравии, безусловно, стал неожиданный дебютант «Феррари» Оливер Берман. 18-летний британец очень достойно подменил выбывшего по состоянию здоровья Карлоса Сайнса, завершив гонку на седьмом месте. Помимо всего прочего, Берман стал ещё и третьим в списке самых молодых пилотов в истории Формулы-1. Самое время вспомнить топ-10 наиболее юных гонщиков, принимавших участие в Гран-при.

Даниил Квят — 19 лет 324 дня

Столь ранний дебют россиянина в Ф-1 хорошо вписывался в тенденции кадровой политики «Ред Булл» тех лет. В 2010-х доверие Хельмута Марко к молодым пилотам достигло своего пика, поэтому австрийцы при первой удачной возможности отправляли своих «академиков» прямиком в «Торо Россо». Конкретно Даниил путёвку в Ф-1 получил за победу в чемпионате GP3 в 2013 году – следующий сезон россиянин начинал уже в младшей команде «быков».

Даниил Квят на презентации «Торо Россо» в 2014 году Фото: Andrew Hone/Getty Images

В 2014-м «Торо Россо» пребывала на позициях крепкого середняка, поэтому Квяту повезло получить в своё распоряжение относительно боеспособную технику. Дебютную квалификацию в Ф-1 Даниил завершил на восьмой позиции, а в самой гонке финишировал на 10-й строчке, которая после дисквалификации Риккардо превратилась в девятую. Таким образом, Квят побил рекорд Феттеля и стал самым молодым пилотом, набравшим очки в Формуле-1. В следующем году достижение Даниила превзойдёт Ферстаппен.

Крис Эймон — 19 лет 324 дня

Удивительное совпадение: за 51 год до дебюта Квята точно в таком же возрасте первую гонку в Формуле-1 провёл Крис Эймон. Впрочем, в истории новозеландца удивляет даже не столько возраст дебюта, сколько его обстоятельства. В 1962-м 18-летний Крис только начинал делать первые шаги в автоспорте, гоняясь на родине в местных гоночных чемпионатах, где его и заметил владевший собственной командой Формулы-1 Редж Парнелл. Эймону поступило предложение присоединиться к гоночной конюшне в следующем сезоне. Таким образом, новозеландский пилот затратил всего лишь один год, чтобы пройти путь от начала автоспортивной карьеры до дебюта в Формуле-1.

Впервые выйти на старт Гран-при Эймон должен был на открывавшем сезон этапе в Монако, но вмешались обстоятельства: новозеландец был вынужден отдать свою машину более статусному напарнику Морису Трентиньяну. Впрочем, уже на следующем этапе в Бельгии Крис полноценно дебютировал в Ф-1. В квалификации Эймон превзошёл более опытного напарника Люсьена Бьянки (15-е время), а в самой гонке не сумел добраться до финиша из-за утечки масла.

Эстебан Туэро — 19 лет 320 дней

Туэро очень рано (особенно для 1990-х) начал карьеру в юниорских «формулах», навсегда распрощавшись с картингом в 14 лет. Год за годом аргентинец продвигался по лестнице юниорских серий, показывая при этом весьма сомнительные результаты. К примеру, в первенстве Формулы-3000 Эстебан не набрал ни единого балла, а в японской Формуле Ниппон лишь раз смог добраться до очковой зоны.

Эстебан Туэро на дебютном Гран-при Австралии 1998 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, щедрые спонсорские выплаты перевесили сомнительные перспективы Туэро: аргентинец подписал контракт с «Минарди» на сезон-1998. Что интересно, ФИА, в отличие от команды из Фаэнцы, невзрачные результаты Эстебана в «молодёжках» серьёзно беспокоили – аргентинцу поначалу даже не хотели выдавать суперлицензию. Впрочем, Туэро всё же получил зелёный свет на дебют в Ф-1.

Ко всеобщему удивлению, 19-летний новичок вполне достойно проявил себя на первом этапе: показал 17-е время в квалификации, опередив более опытного напарника Синдзи Накано (в гонке финишировать не удалось из-за проблем с двигателем). К сожалению, в дальнейшем Туэро не удалось развить дебютный успех. В «Королевских гонках» Эстебан проведёт один невзрачный сезон, после чего завершит формульную карьеру (что любопытно, по собственному желанию).

Фернандо Алонсо — 19 лет 218 дней

Да, великий Алонсо тоже среди самых молодых пилотов в истории Ф-1. В 1999-м 17-летний испанец дебютировал во взрослых гонках, приняв участие в чемпионате Мировой серии «Ниссан» (предшественник Мировой серии «Рено»), где с ходу взял чемпионский титул. Уже тогда молодого Фернандо заприметил руководитель «Бенеттона» Флавио Бриаторе. Будь в те времена широко распространена практика гоночных академий среди команд Формулы-1, Алонсо наверняка вошёл бы в программу поддержки «Бенеттона» (в будущем «Рено»), но, поскольку на стыке веков подобное было ещё в новинку, спонсировать карьеру талантливого испанца Бриаторе приходилось из собственного кармана.

В 2000-м Фернандо дебютирует в Формуле-3000, а уже в следующем сезоне Флавио выкупит для своего подопечного место боевого пилота в «Минарди», дабы тот мог получить какую-то соревновательную практику в Ф-1 перед пришествием в «Рено». Дебют Алонсо в «Королевских гонках» выпал на Гран-при Австралии 2001 года. В квалификации Фернандо показал себя более чем достойно, опередив напарника по «Минарди» Маркеса, а также Маццакане («Прост») и Бурти («Ягуар»), которые обладали более конкурентоспособной техникой. В гонке испанец спокойно финиширует 12-м, проиграв два круга победителю в лице Михаэля Шумахера.

Рикардо Родригес — 19 лет 208 дней

Вплоть до прошлой субботы именно Рикардо Родригес удерживал звание самого молодого пилота, выходившего на старт гонки в составе «Феррари». Мексиканский гонщик невероятно стремительно продвигался по карьерной лестнице – порой даже слишком стремительно: к примеру, в 1958-м он столкнулся с запретом на участие в «24 часах Ле-Мана» из-за слишком юного возраста.

В 1961-м 19-летнему Родригесу поступило приглашение от «Феррари» принять участие в Гран-при Италии на четвёртом болиде «красных». Уже в дебютной квалификации Рикардо шокировал общественность, показав второй результат – проиграл обладателю поула фон Трипсу всего лишь 0,1 секунды. К сожалению, продолжить феерию в гонке мексиканскому дебютанту не удалось – виной тому механические проблемы.

В следующем году «Феррари» продолжила привлекать Родригеса к участию в Гран-при. Рикардо дважды финишировал в очках, а также занял второе место на внезачётном этапе в По. Родригесу прочили великую карьеру, но, к большому несчастью, многообещающим прогнозам не было суждено сбыться: в ноябре 1962-го мексиканский пилот разбился во время тренировочного заезда в преддверии домашнего Гран-при в Мехико. На момент гибели Родригесу было всего 20.

Майк Такуэлл — 19 лет 182 дня

Долгих 29 лет Такуэлл удерживал рекорд самого молодого участника Гран-при Формулы-1. В 1979-м 18-летний Майк мощно дебютировал в первенстве британской Ф-3, заняв третье место по итогам сезона – выше Йоханссона и Мэнселла, между прочим. В следующем году новозеландец выступал уже в Формуле-2, где был не столь успешен. Впрочем, ухудшение результатов не помешало Такуэллу прикоснуться к миру «Королевских гонок»: в 1980-м он стал тест-пилотом «Тиррелла».

Всё в том же сезоне Майку предоставилась возможность дебютировать в Гран-при. Приехав в Зандворт в качестве зрителя, новозеландец весьма неожиданно оказался за рулём формульного болида, подменив выбывшего из-за травмы пилота «Эрроуза» Йохена Масса. Впрочем, принять участие в гонке Майку так и не удалось: не сумел преодолеть квалификационный барьер.

Через месяц после несостоявшегося дебюта Такуэлл всё же выйдет на стартовую решётку Гран-при Формулы-1: Кен Тиррелл выставил ради новозеландца третий болид на этапе в Канаде. На сей раз Майку удалось пройти квалификацию, но в гонке его снова постигла неудача. На старте произошёл серьёзный завал, участниками которого стали напарники Такуэлла по «Тирреллу» Дэли и Жарье. В итоге старт гонки был аннулирован – пилотам разрешили пересесть на запасное шасси. «Тиррелл» подобной роскошью не располагал, поэтому Такуэллу пришлось отдать свою машину лидеру команды Жарье. На этом дебютная гонка для новозеландца была окончена.

Хайме Альгерсуари — 19 лет 125 дней

Именно испанский пилот в 2009-м отобрал рекорд Такуэлла. В ту пору кадровая политика «Ред Булл» потихоньку начинала приобретать привычные очертания. Проваливающийся второй год подряд пилот «Торо Россо» Себастьян Бурде был выставлен за дверь прямо посреди сезона. Замена французу была найдена в лице члена юниорской программы «Ред Булл» и по совместительству действующего чемпиона британской Ф-3 Хайме Альгерсуари.

Хайме Альгерсуари на Гран-при Венгрии 2009 года Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Дебют 19-летнего испанца выпал на Гран-при Венгрии. В квалификации Хайме отчасти ожидаемо показал последний результат, проиграв напарнику Буэми практически секунду. В гонке Альгерсуари ничем особенным не отметился, завершив заезд вторым с конца – что интересно, впереди партнёра по команде.

Ландо Норрис — 19 лет 124 дня

А вот Норрис никакие рекорды не бил, так как дебютировал уже в эпоху Макса Ферстаппена. Ландо прошёл вполне классический для современной Формулы-1 путь к дебюту: успехи в «молодёжках» (титул в Ф-3 и вице-чемпионство в Ф-2), программа поддержки юниоров, статус «резервиста» в команде Ф-1 и, наконец, дебют.

К 2019 году Норрис добрался до статуса боевого пилота «Макларена». Делить один гараж в первом сезоне британцу предстояло с Карлосом Сайнсом, которого он неожиданно для многих опередил уже в дебютной квалификации на «Альберт-Парке»: Ландо показал восьмой результат, а его напарник даже не прошёл во второй сегмент. Непосредственно в гонке Норрису не удалось финишировать в топ-10, но тем не менее впечатление он произвёл более чем хорошее.

Оливер Берман — 18 лет 305 дней

В этом году «академик» «Феррари» проводит свой второй (и во многом решающий) сезон в Формуле-2. В Саудовскую Аравию Берман прибыл с нулём в графе очки: дебютный этап в Бахрейне британец завалил ещё на стадии квалификации (18-й результат). Гоночный уикенд в Джидде имел для Оливера повышенное значение, ведь второй провал подряд мог серьёзно пошатнуть шансы британца на титул.

В пятницу Берман немного успокоил персональных фанатов, показав лучшее время в квалификации. Казалось бы, Оливер получил шанс хорошенько поправить собственное положение в личном зачёте, но по итогам минувшего гоночного уикенда он вновь не набрал ни одного очка в чемпионате Формулы-2: Карлос Сайнс слёг с аппендицитом, поэтому исполнявшего функции резервиста на этапе в Джидде Бермана в экстренном порядке подняли в «Феррари».

На адаптацию у 18-летнего британца была всего одна тренировка перед квалификацией. В главной пятничной сессии Оли остановился в одном шаге от прохода в третий сегмент – 11-е время. Впрочем, непосредственно в гонке Берман отыграл пару позиций, а также грамотно воспользовался тактическим просчётом «Мерседеса» и «Макларена», что позволило ему финишировать седьмым. Не исключено, что на следующем этапе в Австралии мы вновь увидим Бермана за рулём «Феррари» (зависит от сроков восстановления Сайнса).

Лэнс Стролл — 18 лет 148 дней

В 2016-м 17-летний канадец со второй попытки взял титул в европейском первенстве Формулы-3, и по идее он должен был идти набираться ума-разума в Формулу-2, но Стролл-старший не желал медлить, поэтому нацелился сразу на «Королевские гонки». Заплатив «Уильямсу» несколько десятков миллионов долларов, канадский миллиардер гарантировал своему сыну место в пелотоне Ф-1 в сезоне-2017.

Лэнс Стролл на Гран-при Австралии 2017 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Дебютный этап у Лэнса явно не задался. Ещё на тренировке Стролл угодил в аварию, что привело к внеплановой замене коробки передач, отбросившей канадца в конец пелотона (что, впрочем, не страшно, учитывая его 19-й результат в квалификации). Что же до гонки, то в воскресенье Лэнсу снова не повезло: сход с дистанции из-за проблем с тормозами.

По итогам первого Гран-при сезона многие выражали сомнение насчёт дальнейших перспектив канадца в Ф-1, но, к счастью для своего отца, Стролл-младший более-менее вкатился по ходу дебютного чемпионата – в Баку и вовсе завоевал первый подиум.

Макс Ферстаппен — 17 лет 166 дней

На путь от картинга до контракта с командой Формулы-1 Макс затратил всего один год. В 2014-м голландский вундеркинд проводил невероятно мощный для 16-летнего юнца сезон в европейском первенстве Формулы-3. Своими успехами Ферстаппен привлёк внимание сразу двух топ-команд Ф-1 – «Мерседеса» и «Ред Булл». В конечном итоге предприимчивее оказались австрийцы, предложившие Максу место в «Торо Россо» уже в следующем сезоне.

15 марта 2015 года в Мельбурне свершилось историческое событие: на старт Гран-при Формулы-1 впервые вышел 17-летний пилот. Впоследствии правила претерпят изменения: не достигшим 18-летия гонщикам будет запрещено участие в чемпионате Формулы-1. Что важно, в дебютном сезоне Ферстаппен проявил себя более чем достойно, выдержав конкурентный уровень чемпионата.

Что же до исторического Гран-при, то в квалификации Макс уступил (на удивление) своему напарнику по «Торо Россо» Карлосу Сайнсу, который являлся таким же дебютантом, как и голландец. Ну а в гонке 17-летний новичок не сможет добраться до финиша из-за механических проблем. Впрочем, уже на следующем этапе в Малайзии Ферстаппен наберёт первые очки в Формуле-1.