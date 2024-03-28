The Independent: сотрудница, обвинившая Хорнера, намерена вернуться в «Ред Булл»

Женщина, которая обвинила главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера в неподобающем поведении по отношению к ней, намерена добиться возвращения в команду. Об этом сообщает источник издания The Independent.

«Она настроена серьёзно и рассматривает решение данного вопроса в долгосрочной перспективе. На данный момент она консультируется со своим адвокатом в выборе стратегии и желает, чтобы этот вопрос решался в частном порядке», — сообщает источник издания.

Напомним, в начале февраля против Кристиана Хорнера были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц «Ред Булл». В результате руководство команды начало внутреннее расследование по данному обвинению. По итогу Хорнер был оправдан.