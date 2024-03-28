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Марк Маркес: Педро Акоста способен побороться за титул чемпиона мира MоtоGP в сезоне-2024

Марк Маркес: Педро Акоста способен побороться за титул чемпиона мира MоtоGP в сезоне-2024
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес остался под впечатлением от выступления Педро Акосты на старте сезона-2024.

«Педро Акоста способен побороться за титул чемпиона мира MоtоGP в сезоне-2024. Следить за тем, как Педро действует в гонке, было увлекательно, поскольку он входил в повороты с определённой долей смелости, почти с безрассудством новичка, полностью используя потенциал своего мотоцикла и выжимая из шин максимум возможного. Его выступление было действительно замечательным, Педро продемонстрировал впечатляющую скорость и мастерство», — приводит слова Марка Маркеса портал Paddok GP.

Напомним, по результатам второго этапа Гран-при Португалии, который состоялся 24 марта, Педро Акоста финишировал на третьей позиции.

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