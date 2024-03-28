«Раньше это было невозможно». Фредерик Вассёр высказался о прогрессе «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о прогрессе команды в работе с шинами.

«В Джидде Шарль проехал самый быстрый круг прямо в конце. Раньше это было невозможно», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

Также Фредерик заявил, что поощряет оправданный риск: «Если что-то пойдёт не так, я поддержу своих людей. Все в команде это знают».

После трёх Гран-при «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 93 очка. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 97 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.

Ранее о решении Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» мнением поделился четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.