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Экс-босс команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе перенёс операцию на сердце

Экс-босс команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе перенёс операцию на сердце
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Экс-босс команды Формулы-1 «Рено» итальянец Флавио Бриаторе перёнес операцию на сердце по удалению доброкачественной опухоли.

«После планового обследования я перенёс операцию на сердце, потому что у меня было доброкачественное образование, которое было удалено с помощью минимально инвазивной процедуры», — написал Бриаторе в своих соцальных сетях.

Напомним, под руководством Бриаторе команда «Рено» четырежды становилась чемпионами Формулы-1 и трижды побеждала в Кубке Конструкторов. Он был отстранён от деятельности команды по решению Всемирного совета по автоспорту в 2009 году после того, как стало известно, что он подстроил аварию экс-пилота «Рено» Нельсона Пике на Гран-при Сингапура 2008 года.

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