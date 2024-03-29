Шарль Леклер вскоре откроет нестандартный бизнес

Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер в ближайшие дни официально откроет магазин по продаже мороженого в Милане (Италия). Об этом сообщает итальянское издание Milano Today.

Согласно имеющейся информации, магазин откроется 11 апреля, а партнёрами Леклера по бизнесу станут известные итальянские предприниматели Фредерико Гром и Гвидо Мартинетти.

Напомним, на данный момент Шарль Леклер имеет в своём активе 47 очков и занимает вторую позицию в личном зачёте Гран-при Формулы-1, уступая лишь голландцу Максу Ферстаппену. На Гран-при Австралии Шарль финишировал вторым, уступив испанскому пилоту и своему напарнику по команде Карлосу Сайнсу. За команду «Феррари» Шарль Леклер выступает с 2019 года.