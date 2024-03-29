Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер вскоре откроет нестандартный бизнес

Шарль Леклер вскоре откроет нестандартный бизнес
Комментарии

Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер в ближайшие дни официально откроет магазин по продаже мороженого в Милане (Италия). Об этом сообщает итальянское издание Milano Today.

Согласно имеющейся информации, магазин откроется 11 апреля, а партнёрами Леклера по бизнесу станут известные итальянские предприниматели Фредерико Гром и Гвидо Мартинетти.

Напомним, на данный момент Шарль Леклер имеет в своём активе 47 очков и занимает вторую позицию в личном зачёте Гран-при Формулы-1, уступая лишь голландцу Максу Ферстаппену. На Гран-при Австралии Шарль финишировал вторым, уступив испанскому пилоту и своему напарнику по команде Карлосу Сайнсу. За команду «Феррари» Шарль Леклер выступает с 2019 года.

Материалы по теме
«Раньше это было невозможно». Фредерик Вассёр высказался о прогрессе «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android