Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер рассказал, собирается ли учиться у Хэмилтона после его перехода в «Феррари»

Леклер рассказал, собирается ли учиться у Хэмилтона после его перехода в «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем сотрудничестве с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который сейчас выступает за «Мерседес», а в 2025 году перейдёт в «Скудерию».

«Я буду учиться у Льюиса. Помимо прочего, для меня это возможность показать, на что я способен. Я воспринимаю это как захватывающий вызов. Думаю, будет здорово. В течение нескольких месяцев я знал, что это возможно. Это обсуждалось. Но, несмотря на это, для меня было сюрпризом узнать, что есть шанс, что это всё-таки случится. Льюис – самый успешный гонщик в истории Формулы-1. Будет здорово выступать с ним в качестве товарища по команде», — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Fox Sports Australia.

Материалы по теме
Шарль Леклер вскоре откроет нестандартный бизнес
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android