Леклер рассказал, собирается ли учиться у Хэмилтона после его перехода в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем сотрудничестве с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который сейчас выступает за «Мерседес», а в 2025 году перейдёт в «Скудерию».

«Я буду учиться у Льюиса. Помимо прочего, для меня это возможность показать, на что я способен. Я воспринимаю это как захватывающий вызов. Думаю, будет здорово. В течение нескольких месяцев я знал, что это возможно. Это обсуждалось. Но, несмотря на это, для меня было сюрпризом узнать, что есть шанс, что это всё-таки случится. Льюис – самый успешный гонщик в истории Формулы-1. Будет здорово выступать с ним в качестве товарища по команде», — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Fox Sports Australia.