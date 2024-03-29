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Феттель раскрыл, обсуждал ли он с Вольфом возможность занять место Хэмилтона в «Мерседесе»

Феттель раскрыл, обсуждал ли он с Вольфом возможность занять место Хэмилтона в «Мерседесе»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился подробностями своего разговора с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом. По словам Феттеля, речь не шла о том, чтобы занять место британского гонщика Льюиса Хэмилтона, который по окончании этого сезона покинет команду.

«Мы говорили с Тото Вольфом по телефону, но не конкретно о том, что я могу занять место Льюиса Хэмилтона, а, скорее, о происходящем в «Мерседесе», — приводит слова Феттеля Sport.de.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Хэмилтон перейдёт в «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Скудерия» выразила уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

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