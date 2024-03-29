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Ещё одна активистка раскритиковала «Ред Булл» за решение оправдать Хорнера

Ещё одна активистка раскритиковала «Ред Булл» за решение оправдать Хорнера
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Британская активистка Мари Хемингуэй подвергла критике «Ред Булл» за расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера. Ранее одна из сотрудниц обвинила Хорнера в неподобающем поведении. После внутреннего расследования Кристиан был оправдан.

«События, разворачивающиеся в «Ред Булл», шокируют, но совершенно не удивляют. Наши глобальные данные подтверждают тревожную тенденцию, согласно которой женщины, сообщающие о неподобающем поведении мужчин, оказываются дискредитированными и вытесненными из организаций, в которых работают. В то же время мужчины остаются на своих должностях. Это вопрос, который должна решать вся Формула-1. Необходимо предпринять коллективные действия, если спорт действительно серьёзно относится к созданию безопасных и инклюзивных условий труда для женщин», — приводит слова Хемингуэй Daily Mail.

Ранее о ситуации высказывалась другая активистка – Алеша Де Фрейтас.

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