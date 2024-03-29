Андретти: я всегда говорил, что Леклер и Сайнс могут выигрывать гонки и чемпионаты

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти прокомментировал успешный перформанс «Феррари» на Гран-при Австралии.

«Такой результат — это не едининчный случай, «Феррари» уже была быстра в Мельбурне ранее. Начиная с пятницы, они всё сделали правильно, было приятно видеть, что Карлос полностью восстановился после операции. Эти пилоты могут конкурировать с кем угодно.

Я всегда говорил, что Леклер и Сайнс могут выигрывать гонки и чемпионаты. Они оба сделаны из чемпионского материала, мы снова убедились в этом в Австралии и будем видеть это вновь в будущем.

«Феррари» подошла ближе к «Ред Буллу», будет интересно увидеть оставшуюся часть сезона. На этот раз они всё сделали правильно с шинами и стратегией. Раньше у них были с этим проблемы», — приводит слова Андретти La Gazzetta dello Sport.