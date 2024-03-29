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Тото Вольф: мы пришли к тому моменту, что «Мерседесу» придётся экспериментировать

Тото Вольф: мы пришли к тому моменту, что «Мерседесу» придётся экспериментировать
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Глава «Мерседес» Тото Вольф поделился своими рассуждениями о технических проблемах болида своей команды в текущем сезоне.

«После пятничной тренировки в Австралии Хэмилтон заявил, что это наша лучшая машина за три сезона. Но в течение уикенда болид превратился из лучшего в неуправляемый.

Сейчас мы подошли к тому моменту, где нам придётся экспериментировать в каждой гонке, а не только по пятницам, потому что наша эффективность падает по ходу уикенда.

Мы хороши по пятницам и хороши в некоторых субботних сессиях, но чем больше появляется сцепления с трассой, чем быстрее едут все машины, мы достигаем потолка производительности. Хотя мы прекрасно знаем, что этот потолок куда выше», — заявил Вольф в интервью FOX.

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