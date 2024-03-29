Электромобиль Xiaomi оказался вдвое дешевле, чем ожидалось

Компания Xiaomi объявила о старте продаж своего первого электромобиля и впервые объявила цены на него, причём стоимость SU7 оказалась вдвое ниже ожидаемой.

Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что автомобиль будет стоить менее 500 тыс. китайских юаней (около $ 69 тыс.), но в итоге даже в максимальной комплектации — SU7 Max — автомобиль обойдётся владельцу в 300 тыс. юаней (чуть более $ 41,5 тыс.). В то же время стоимость базовой версии Xiaomi SU7 составляет 215,9 тыс. юаней (менее $ 30 тыс.).

Напомним, в базовой комплектации Xiaomi SU7 обладает 299-сильным электромотором и задним приводом, а до 100 км/ч разгоняется за 5,3 секунды. Самый мощный вариант автомобиля — полноприводный SU7 Max мощностью 673 л. с. — достигает «сотни» за 2,78 секунды и способен развивать 265 км/ч против 210 у стандартной версии.