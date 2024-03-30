Тото Вольф выступил с благодарностью команде «Мерседес»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф поблагодарил команду за проделанную работу.

«Когда я смотрю на положительные аспекты, я думаю, что мы устранили многие потенциальные причины, которые могли негативно повлиять на выступление. Тогда мы не были уверены в нашей подвеске, в жёсткости нашей коробки передач, в вибрирующей рулевой рейке. Теперь эти проблемы решены. Но глобально то, что мы видим в аэродинамической трубе, не коррелирует с тем, что происходит на трассе.

Речь не идёт о том, что какой-то один человек говорит: «Я интерпретирую данные вот так», и из-за такого догматизма мы не прогрессируем. Я не вижу у нас этого. Я вижу свободную среду, где люди могут делиться своими идеями, сотрудничать, где люди готовы признать, что, возможно, они где-то допустили ошибку», — приводит слова Тото Вольфа портал Racingnews365.