В Volkswagen разработали значок, который отпугивает животных

Австралийское подразделение компании Volkswagen представило инновационный шильдик с логотипом марки, который умеет отпугивать опасных животных. Устройство называется RooBadge и представляет собой защитный аэроэкран, сообщают в Volkswagen.

Права на видео принадлежат Volkswagen. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Volkswagen Australia.

Отмечается, что в Австралии многочисленные кенгуру представляют проблему для водителей — каждый год регистрируются десятки тысяч дорожных инцидентов с участием этих животных. И RooBadge призван отпугивать кенгуру, чтобы те держались подальше от автомобилей.

RooBadge с помощью аналитических систем на базе искусственного интеллекта в реальном времени получает данные о расположении кенгуру, и при подъезде к месту скопления животных активируется аудиосистема. Она симулирует звуки хищников и сигналы тревоги птиц, которые отпугивают кенгуру и тем самым предотвращают опасные как для животных, так и для водителей инциденты.