Рекордную сумму выплатила страховая компания в Финляндии за аварию Ferrari SF90 Stradale

Финская страховая компания, название которой не раскрывается, выплатила рекордную для страны сумму в € 530 тыс. водителю Ferrari SF90 Stradale, которая попала в аварию, сообщает местное издание IS.

Инцидент произошёл в 2023 году. Сообщается, что в условиях дождливой погоды у Ferrari SF90 Stradale возникло аквапланирование, после чего неуправляемый автомобиль передней частью врезался в заграждения. Расследование показало, что водитель не превышал скорость и не нарушал правил дорожного движения.

Тем не менее от удара была разрушена передняя часть спорткара, оторвалось одно из передних колёс. Также на фотографиях можно заметить, что в момент удара не сработала ни одна из подушек безопасности, хотя водитель в итоге и не получил серьёзных травм.

Изучив повреждения автомобиля, который был куплен лишь двумя годами ранее за € 750 тыс., её владелец решил не ремонтировать автомобиль. Он отметил, что ему жаль эту Ferrari, однако он уже заказал новую Ferrari 296 GTS, а также приобрёл McLaren Artura.