Вольф объяснил, почему Вассёр и «Феррари» заслужили победный дубль на Гран-при Австралии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил команду «Феррари» с победой на Гран-при Австралии. Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер по итогу гонки заняли первое и второе место соответственно.

«Прежде всего хочу сказать, что я рад за «‎Феррари», за Фреда. Он заслуживает этого. В прошлом году мы вместе летели из Дубая в Мельбурн. Тогда у него выпал межпозвоночный диск, и он не мог ни сидеть, ни спать. Он простоял в самолёте 13 часов. Затем уже в Австралии одна из его машин вышла из строя, а другая финишировала четвёртой, и это выглядело катастрофой. На него оказывала давление вся Италия, а теперь его пилоты заняли пьедестал.

Как бы я ни ненавидел, то, что случилось с Джорджем, стоит признать, что Фред заслуживает этой победы. «‎Феррари» и Италия заслуживают этого. Карлос заслуживает этого — не только после перенесённой операции, но и после того, как ему многие говорили: «Тебя здесь больше не будет». И бац! Вы можете видеть, на что способна некоторая человеческая сила, когда это необходимо», — приводит слова Вольфа портал F1i.